Lazio, Immobile a Corviale: poi la battuta su Milinkovic… - FOTO

Fonte: Dalla nostra inviata Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Immobile lascia il piccolo centro sportivo di Corviale è un giovane tifoso gli chiede: "Resta Milinkovic?". Il capitano della Lazio risponde sorridendo "Non lo so". L'evento di beneficenza si è concluso.

Un altro evento di beneficenza sponsorizzato da Adidas al Campo dei Miracoli di Corviale. Il campetto da calcio, inaugurato l'anno scorso poco prima di Euro 2020 con la partecipazione di Alessandro Nesta, è tornato ad ospitare un altro grande campione. Stavolta è toccato a Ciro Immobile che oggi pomeriggio si è recato sul posto per trascorrere del tempo con tanti piccoli tifosi. Foto, autografi e sorrisi per il bomber della Lazio sempre in prima fila per questo tipo di occasioni. Di seguito alcuni scatti del capitano biancoceleste raccolti dalla nostra inviata Elena Bravetti.