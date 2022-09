Lazio, Immobile bomber d'Europa con un record nel mirino...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore separano la Lazio dall'esordio in Europa League. Giovedì 8 settembre alle 21.00 la squadra di Sarri scenderà in campo all'Olimpico contro il Feyenoord e a guidare l'attacco ci sarà sempre lui: Ciro Immobile. Nessun riposo previsto per il bomber che non ha un vero e proprio sostituto se non Cancellieri che però negli ultimi giorni ha avuto un attacco influenzale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei toccherà a Ciro ripartire da dove si era lasciato: dall'eliminazione dello scorso anno contro il Porto.

In quell'occasione il 17 andò a rete e quel gol gli valse l'aggancio a Simone Inzaghi con 20 segni in biancoceleste nelle Coppe. Non solo, i numeri di Immobile sono straordinari anche in Europa. 20 gol segnati in 30 gare, calcolando tutte le competizioni Europee, nessuno come lui nella Lazio se si considera che calciatori come Nedved o Chinaglia ne hanno realizzate rispettivamente 12 e 11. Numeri che parlano da soli ma che Ciro è pronto a superare ancora, a partire da giovedì.