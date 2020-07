Lazio, Immobile risponde alle critiche: "Non molleremo, tireremo fuori tutto quello che abbiamo" - FOTO

Ciro Immobile risponde alle critiche, in modo perfetto, da campione vero, da professionista che da sempre ha onorato la maglia biancoceleste. Dopo il ko di ieri alcuni tifosi, se così possono essere definiti, hanno inviato messaggi da censura a lui e anche alla sua famiglia. Questa la risposta del bomber: “Ho ricevuto tanti messaggi dai veri tifosi, quelli che si cono sempre vicini. Giusto prendere elogi e critiche ma quelle costruttive che ci fanno crescere e guardare avanti con coraggio e ottimismo. Non molleremo, tireremo fuori tutto quello che abbiamo per gioire ancora insieme. Abbiamo sempre risposto con i fatti al momento giusto e lo faremo anche questa volta, forza Lazio”.

