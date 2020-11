Lazio, Immobile si avvicina ai mostri sacri: Piola, Signori e Inzaghi nel mirino

Quella di ieri è stata una serata speciale per Ciro Immobile che, con i numeri collezionati contro lo Zenit, si è ulteriormente avvicinato a veri mostri sacri biancocelesti. L'attaccante, arrivato a quota 132 con la maglia della Lazio, è ora distante solamente 17 reti da Silvio Piola, il bomber con il maggior numero di gol siglati con l'aquila sul petto. E non finisce qui. Come riporta Lazio Page, infatti, Immobile è ora al secondo posto nella classifica dei migliori marcatori biancocelesti nelle competizioni Uefa. In vetta c'è Simone Inzaghi (20), 'Ciruzzo' è a sei lunghezze di distanza. L'ultima statistica riguarda, invece, i calci di rigore. Con quello assegnato dall'arbitro Oliver ieri sera e che ha portato la squadra di casa sul 3-1, il vincitore della Scarpa d'Oro è arrivato a quota 37, a un solo gol da Giuseppe Signori, che comanda la classifica.

