Lazio, Immobile torna a casa: col Sassuolo un inno, un premio e gli applausi dell'Olimpico

Gli applausi dell'Olimpico, un inno e il premio di miglior giocatore della Lazio nel mese di marzo. I tifosi lo hanno votato tramite i Fan Token di Binance, il main sponsor biancoceleste, ma sarebbero scesi in campo lo stesso, anzi lo hanno fatto per primi nei giorni scorsi, difendendo Ciro Immobile dalle critiche feroci mosse nei suoi confronti dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale. Al Barbera hanno perso tutti, ma questa volta l'attaccante non è stato risparmiato neanche da alcuni ex grandi giocatori, come Massimo Mauro e Stefano Tacconi. Oggi pomeriggio Ciro tornerà in campo e ritroverà il sostegno della gente laziale all'Olimpico, suo principale alleato, lo stadio in cui ha realizzato gli ultimi due gol in Nazionale.

Prima del fischio d'inizio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, gli altoparlanti dovrebbero mandare anche le note di "Scarpe d'Oro", la canzone in uscita nei prossimi giorni. È stata scritta da Enrico Lenni, tra i più conosciuti cantautori di fede laziale, raccogliendo l'idea e il suggerimento di Guido De Angelis. Ciro l'ha saputo nei giorni scorsi ed era contentissimo. Un motivo di conforto ulteriore per assorbire una delusione tremenda. In una gara dal sapore così particolare, Immobile ritroverà davanti a sé Scamacca e Raspadori, i due attaccanti su cui sta cominciando a puntare Mancini per il ciclo che dovrebbe portare l'Italia all'Europeo 2024 e soprattutto al Mondiale del 2026.

Dopo la notte del Barbera, qualche cattivo pensiero ha attraversato Immobile, tanto che si pensava potesse scegliere di rinunciare alla Nazionale. Tuttavia, come confermato dallo stesso Sarri in conferenza stampa, Ciro non ha deciso nulla. E come gli altri azzurri, con ogni probabilità, sarà a Wembley con l'Italia per giocarsi la finalissima con l'Argentina di Messi, che nel giugno 2021 ha vinto la Coppa America. Si tratta della prima edizione di una Coppa Intercontinentale per nazionali voluta da Uefa e Conmebol. In seguito dipenderà dalle intenzioni di Mancini, che ha sottolineato la volontà di non smantellare il gruppo campione d'Europa. Ciro punta al quarto titolo dei bomber di Serie A. Poi si interrogherà, a 32 anni, sul su futuro azzurro.

