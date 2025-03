Lazio in difficoltà all’Olimpico: pareggi e difesa fragile. I numeri contro l'Udinese

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a faticare in casa. Quello contro l'Udinese è il quarto pareggio nelle ultime sei gare di Serie A all'Olimpico, lo stesso numero registrato nelle precedenti 25 partite interne. Come evidenzia il Corriere dello Sport, poi, la difesa risulta essere un problema: i biancocelesti infatti hanno subito gol in tutte le ultime sette sfide casalinghe, un dato che non si vedeva dal 2018-19.

Per quanto riguarda il bomber delle ultime due uscite, Romagnoli è tornato al gol in Serie A dopo 646 giorni, firmando la sua seconda rete in casa con la Lazio, la prima con lo Spezia nel 2022. In generale, in campionato non segnava da Empoli-Lazio nel 2023.

Appena rientrato, Vecino ha messo in chiaro fin da subito la sua importanza in campo, registrando il suo secondo assist stagionale, evento che non accadeva dal 2019/20, quando giocava all'Inter.