Lazio - Inter, Immobile: "Sentiamo l'amore della gente, noi bravi a ribaltarla"

Un’altra vittoria, questa pesantissima, per sognare ancora di più. La Lazio di Simone Inzaghi batte 2-1 l’Inter di Conte, la sorpassa in classifica e resta a un punto dalla Juventus capolista. A fine partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, questa tutta la gioia di Ciro Immobile: "Sono davvero soddisfatto, anche se il terzo gol ci avrebbe consentito di stare più tranquilli. Nel primo tempo siamo andati sotto immeritatamente, ma come con la Juventus siamo stati bravi a ribaltarla. Ci siamo divertiti anche oggi. Come nelle famiglie più unite quando serve ci si manda anche a quel paese, poi però tutto torna come prima. Dobbiamo continuare così: può andare bene o male, però l’importante è avere questa intensità e continuare a giocare l’uno per l’altro. Da un po’ di tempo sentiamo l’amore della gente per quello che diamo, il tifoso deve sentirsi orgoglioso e questo ci dà una grande spinta. In ogni partita ci hanno sempre aiutato, anche quando abbiamo pareggiato contro il Verona. Il rigore? Avrei preferito segnare prima, non è facile con tutti gli occhi addosso. Per fortuna è andata bene, poi a mente fredda ci ripensi. Io vado avanti, quando i miei gol servono per vincere hanno un peso diverso. La classifica marcatori l’ho vinta già due volte. Io cerco di mettere un po’ di spazio perché Ronaldo e Lukaku sono giocatori fenomenali. Con l’aiuto dei miei compagni è tutto più facile".