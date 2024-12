Lazio, la Nord prepara uno spettacolo mozzafiato per il derby: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Il 5 gennaio 2025 è il primo appuntamento dell'anno della Lazio, e per le strade e i vicoli della città di Roma, i tifosi scaldano l'atmosfera in un freddo inverno. Come riporta il Corriere dello Sport, in occasione del derby della Capitale ci sarà una scenografia spettacolare, che si preannuncia ancora una volta, mozzafiato che i tifosi della Lazio stanno preparando. Sono queste le indiscrezioni che trapelano dagli "addetti ai lavori", da coloro che da settimane ormai stanno lavorando sulla solita suggestiva accoglienza per i propri giocatori, per dare loro motivazioni, spinta e grande spirito laziale in vista dell'attesissima sfida ai rivali cittadini.

Intanto, sono ben 17.500 i tagliandi venduti decretando il sold out dei biglietti messi a disposizione dalla Roma, su un totale di oltre 63mila spettatori complessivi. I posti in Curva Nord e distinti adiacenti erano già stati esauriti da giorni, ne restano alcuni solamente nella parte di Tribuna Monte Mario lato Nord.