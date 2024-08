Lazio, la società dice addio a Eriksson: il cordoglio del club

È arrivato anche il comunicato della Lazio, quello che nessuno di noi avrebbe voluto arrivasse. Sven Goran-Eriksson ci ha lasciati. All'età di 76 ha combattuto fino alla fine, conscio di salutare questo mondo con l'amore e l'affetto di chiunque abbia amato il calcio, oltre che dei suoi tifosi che fino all'ultimo lo hanno accompagnato in questo viaggio. Anche la Lazio, sul proprio sito web, lo ha voluto omaggiare ringraziandolo per tutto ciò che ha dato, per tutto ciò che è stato.

"La S.S. Lazio apprende con estremo dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa di Sven-Göran Eriksson, allenatore del secondo Scudetto e tecnico più vincente nella nostra storia. Il presidente Lotito, la dirigenza, mister Baroni e il suo staff, la squadra e tutti i dipendenti del Club rivolgono alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze".