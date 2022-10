Lazio, la società ufficializza una nuova partnership con Orsolini: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ufficializza una nuova partnership. Tramite un comunicato la società biancoceleste ha reso noto che Orsolini, azienda leader nella distribuzione specializzata di edilizia, bagni e pavimenti, è diventata official partner dei capitolini:

"Protagonista nella serie A dell’edilizia, Orsolini entra anche nel Campionato di Serie A più amato dagli italiani, quello calcistico, che ogni domenica richiama milioni di spettatori a tifare per la propria squadra del cuore. E sarà l’Olimpico il terreno su cui scenderà Orsolini, che nella stagione 2022/23 sarà official partner della S.S. Lazio, la prima e più antica squadra della capitale.

Orsolini è uno dei nuovi sponsor che appare nei led bordocampo dello Stadio Olimpico, nei maxi schermi e nei backdrop durante le interviste e le conferenze stampa dell’allenatore e degli calciatori della S.S. Lazio. Un’opportunità di visibilità a livello nazionale per il brand Orsolini e una nuova avventura sportiva, l’accordo è stato concluso grazie alla collaborazione di Infront, marketing agent della S.S. Lazio.

“Siamo soddisfatti di questo nuovo accordo con un’azienda come Orsolini che fa della longevità e del radicamento sul territorio il proprio punto di forza - così Marco Canigiani, Responsabile Marketing biancoceleste - Ci auguriamo di costruire insieme all’azienda laziale un legame di lungo corso e dare vita a progetti che, con reciproca soddisfazione, possano contribuire a consolidare la leadership di Orsolini nel mercato dell’edilizia”.

"II calcio è per eccellenza un sinonimo di aggregazione e condivisione di una passione, per noi è quindi motivo di grande orgoglio aver stretto questa partnership con una delle squadre più importanti della Serie A. Con la S.S. Lazio condividiamo l’obiettivo di realizzare grandi progetti a lungo termine, puntando sui giovani e tenendo lo sguardo ben rivolto al futuro", sottolinea Rino Orsolini, amministratore unico dell’azienda Orsolini.

La Lazio, fondata nel 1900, è la squadra più antica di Roma, Orsolini vanta una storia altrettanto longeva con ben tre secoli di vita: un’impresa nata nel viterbese (a Vignanello) nel 1880 e che nel tempo si è trasformata in un’importante realtà punto di riferimento per la zona di Roma e non solo.

Visione, strategia, coraggio e anche entusiasmo sono gli ingredienti che hanno permesso a Orsolini di diventare una delle aziende più importanti del panorama della distribuzione specializzata di materiali edili in Italia, con 32 punti vendita. Una squadra, composta da 470 dipendenti che lavorano insieme e che ogni giorno scendono in campo, non uno rettangolare certo, ma quello dei cantieri di tutta Italia.

"Siamo molto felici di questa nuova esperienza, – prosegue Rino Orsolini –, è un’iniziativa che ribadisce il nostro amore per lo sport e il legame che ci lega alla nostra Regione e ai territori in cui operiamo ogni giorno. Crediamo nello sport e nei messaggi positivi che trasmette: dedizione, impegno, spirito di squadra sono valori che mettiamo in tutti i nostri progetti per consentire ai nostri clienti di realizzare la casa dei loro sogni".

Chi è Orsolini

Insignita nel 2011 del riconoscimento di Impresa storica italiana da Unioncamere, e nel 2022 dell’Alta Onorificenza di Bilancio all’interno del Premio Industria Felix, Orsolini è una delle realtà della distribuzione specializzata di materiali edili, finiture e soluzioni per l’interior design più importanti e longeve d’Italia con i suoi 32 punti vendita presenti in cinque regioni (Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Lombardia) e i suoi oltre 140 anni di storia. Guidata da cinque generazione dalla famiglia Orsolini, l’azienda fondata nel 1880, si è trasformata nel corso del tempo da attività commerciale locale a una solida e affermata realtà con un fatturato di oltre 100 milioni di euro l’anno e 470 dipendenti.

Punto di riferimento per professionisti, imprese di piccole e grandi dimensioni, architetti, designer e privati, Orsolini offre soluzioni a 360 gradi per ogni esigenza. Dalla progettazione alla consulenza, dalla distribuzione di materiali edili, finiture per interni e complementi di arredo alla consegna a domicilio fino all’assistenza post-vendita, Orsolini è sinonimo di Cultura della Casa®: partner ideale per realizzare ogni progetto, dalle grandi opere alle piccole ristrutturazioni".