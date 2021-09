Lazio, lady Luis Alberto: "Stiamo benissimo a Roma, non abbiamo fretta di tornare in Spagna" - FOTO

Poco meno di 24 ore separano la Lazio dal ritorno in campo nella sfida in programma domenica alle 18:00 a San Siro contro il Milan. In campo ovviamente anche Luis Alberto che in questa sessione di mercato spesso è stato accostato a diverse squadre ma che alla fine è rimasto a Roma con l'aquila sul petto. Anche la moglie Patricia, rispondendo ad alcune domande su Instagram, ha ribadito la loro voglia di rimanere nella Capitale: "Mi piace vivere a Roma, stiamo benissimo e non abbiamo nessuna fretta di tornare in Spagna. Siviglia? Torneremo quando sarà il momento, in estate torniamo sempre per ricaricare le pile per tutto l'anno".