Lazio, Leiva al bivio per il problema al ginocchio. E spunta l'ipotesi operazione...

È da tempo che Lucas Leiva convive con un'infiammazione cartilaginea, che ultimamente ha portato anche dei fastidi al menisco. La Lazio e il brasiliano, riporta la rassegna stampa di Radiosei, starebbero valutando il da farsi, con due opzioni sul piatto della bilancia. La prima consisterebbe in un intervento, da svolgere in artoscopia, e che terrebbe il regista fuori causa per circa un mese. La seconda, invece, prevede cure conservative. Al momento, si starebbero valutando tutti gli scenari legati alla ripresa del campionato. Si potrebbe riprendere il 20 maggio oppure agli inizi di giugno, non c'è ancora nulla di ufficiale. Un intervento organizzato per i prossimi giorni potrebbe riportare Leiva in campo nel giro di un mese. Se il campionato riprenderà e si concluderà in estate, invece, non ci sarà tempo a sufficienza per programmare l'eventuale intervento tra una stagione l'altra.

RIFLESSIONI - Le riflessioni continueranno nei prossimi giorni, ma Simone Inzaghi non ha alcuna voglia di privarsi del brasiliano nel rush finale. Cataldi ha risposto presente quando chiamato in causa, ma Leiva è uno degli irrinunciabili, perno del centrocampo. Per continuare a lottare per lo scudetto dovrà essere al suo posto. Intanto l'ex Liverpool, al pari dei compagni di squadra, sta continuando a lavorare a casa, e lo farà fino a nuovi ordini: il decreto firmato dal premier Conte vieta gli allenamenti nei centri sportivi, anche agli atleti. Si allena senza sovraccaricare, nel frattempo valuta gli scenari. Le terapie permettono sì di andare avanti, ma non la risoluzione dell'infortunio. Leiva e la Lazio dovranno prendere una decisione.

