Luis Alberto, l'agente: "C'è sintonia con la Lazio, concentrati sul rinnovo"

Il Siviglia, città che ha fatto crescere calcisticamente Luis Alberto, non ha mai completamente scordato il mago. E, dopo la crescita esponenziale avuta con la maglia della Lazio, la stima per lo spagnolo è cresciuta a dismisura. Per questo Monchi, ds del Siviglia, vorrebbe riportarlo a casa. Ma il numero 10 biancoceleste ha trovato una famiglia in quel di Formello, tanto che è vicina la firma del nuovo contratto: ingaggio da circa 3,5 milioni di euro fino al 2025. Come se non bastasse, ai microfoni di EstadioDeportivo l'agente del giocatore Alvaro Torres ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Luis Alberto è tra i migliori calciatori della Serie A, con la Lazio c'è sintonia ed entrambi hanno voglia di rinnovare. Il Siviglia si è interessato a lui nelle ultime sessioni di mercato, questo è vero. Monchi stima molto Luis Alberto, tuttavia il suo interesse non si è mai materializzato. Siamo concentrati sul rinnovo in questo momento, vedremo se andrà a buon fine".

