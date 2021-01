Lazio, Leiva: "In Coppa Italia sarà un altro Parma. Derby? Arriviamo con fiducia"

Vittoria importantissima quella di oggi per la Lazio che ha battuto il Parma imponendosi per 2-0. Giornata speciale anche per Lucas Leiva che oggi ha raggiunto anche il record di 100 presenze in Serie A. Queste le parole del brasiliano al termine del match ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sono molto felice perché ieri è stato il mio compleanno, e anche quello della Lazio, e oggi abbiamo vinto una partita difficile. Era importantissimo conquistare i tre punti, abbiamo fatto bene e meritato la vittoria. Il giorno del compleanno è quello più speciale, ho ricevuto tanti auguri da tanta gente che non conosco avrei voluto rispondere a tutti ma non è stato possibile. Ieri è stata una giornata bellissima, è stato un weekend concluso al massimo con la vittoria di oggi. Mia moglie ha organizzato una piccola cena, in questo momento non possiamo vederci con gli amici e con la famiglia che mi manca tanto, non li vedo da un anno e mezzo. Ho festeggiato venerdì perché ieri sono partito con la squadra per Parma. Spero che mia moglie abbia organizzato qualcosa anche per stasera (ride, ndr)".

GARA - "Nel primo tempo abbiamo avuto alcune palle gol, anche il Parma le ha avute ma noi dobbiamo sfruttare di più le occasioni che abbiamo. Se chiudiamo la gara prima la partita diventa più facile, dobbiamo crescere da questo punto di vista ma anche non aver preso gol è stato fondamentale. Il Parma è dietro in campionato ma in Coppa Italia sarà un'altra cosa, loro giocheranno per fare bene e anche noi perché teniamo molto alla Coppa Italia. Oggi è stata un’occasione in più per studiarli".

DERBY - “Dopo due vittorie arriviamo con tanta fiducia. Sappiamo che non sarà facile, la Roma sta giocando bene ma in un derby non ci sono favoriti dobbiamo preparaci bene e speriamo di uscire con tre punti che sarebbero importanti anche per la nostra classifica”.

