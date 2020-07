Lazio, Lotito e Tare nello spogliatoio dopo il Milan: "Non è ancora finita"

Lo spogliatoio della Lazio dopo la sconfitta con il Milan non era di certo una festa: come quello dei tifosi biancocelesti, l'umore degli uomini di Inzaghi era a terra. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, nel post gara i giocatori sono stati raggiunti da Lotito e Tare, che hanno rincuorato i biancocelesti dispensando pacche sulle spalle e, soprattutto, parole di incitamento da parte del ds: "Siete forti, siete stati grandi, adesso non abbattiamoci, pensiamo a Lecce, giochiamo tra poche ore. Siete stanchi, riposate e ripartiamo subito. Avete dato tutto, su con il morale, non è ancora finita". La società non si è arresa e lo stesso messaggio è stato veicolato da Inzaghi: "Non molleremo niente". Parole che hanno fatto breccia e sono rimbalzate sui social di tutti i giocatori: la Lazio non molla, la corsa scudetto non è ancora finita.