Lazio, Lotito pensa a una succursale di Formello: idea "Borghesiana"

RASSEGNA STAMPA - Ancora una volta, sempre all'improvviso, Lotito stupisce tutti. Dopo aver ristrutturato e arricchito di nuove comodità il centro sportivo di Formello facendolo diventare un training center di tutto rispetto, il presidente della Lazio non si accontenta. La sua ultima idea è quella di creare una Formello 2, una casa per il settore giovanile e la Lazio Women. Il numero uno biancoceleste ha effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell'acquisizione de La Borghesiana. Il centro sportivo, nato in occasione di Italia 90' e sito in via della Capanna Murata, sorge su 17 ettari di superficie, è dotato di campi, spogliatoi, palestre ed è stato per decenni quartier generale della FIGC e dell'Italia, anche della Nazionale di rugby. Lotito punta ad accrescere il patrimonio immobiliare della società e la sua idea potrebbe convertirsi molto presto in realtà. Il sondaggio esplorativo è stato effettuato di recente e il presidente è pronto a inaugurare la succursale di Formello.