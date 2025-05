Lazio | Lotta per l'Europa sempre più serrata: i calendari a confronto

La corsa alla Champions League, ma in generale per entrare in Europa, si fa sempre più agguerrita. Infatti, sono solo 4 i punti che separano la quarta e l'ottava in classifica, con l'Atalanta che è scattata verso il terzo posto solitario con un bel vantaggio e il Milan che nonostante la posizione in classifica va sempre tenuta in considerazione.

Ecco di seguito i calendari a confronto di tutte le squadre in corsa per un posto nelle competizioni europee, con le prossime quattro partite divise tra casa (C) e trasferta (T):

ATALANTA (65 punti): Monza (T); Roma (C); Genoa (T); Parma (C)

JUVENTUS (62 punti): Bologna (T); LAZIO (T); Udinese (C); Venezia (T)

BOLOGNA (61 punti): Juventus (C); Milan (T); Fiorentina (T); Genoa (C)

ROMA (60 punti): Fiorentina (C); Atalanta (T); Milan (C); Torino (T)

LAZIO (60 punti): Empoli (T); Juventus (C); Inter (T); Lecce (C)

FIORENTINA (59 punti): Roma (T); Venezia (T); Bologna (C); Udinese (T)

MILAN (54 punti): Genoa (T); Bologna (C); Roma (T); Monza (C)

