Lazio, Lucas Leiva in clinica Paideia per controlli medici

Pochi giorni per preparare l'ultimo match della stagione, la Lazio è attesa dal Milan a San Siro e Inzaghi non ha molto tempo a disposizione per riordinare le idee e la situazione indisponibili in vista della partita. Tra i giocatori che non sono scesi in campo contro il Napoli c'è Lucas Leiva, che aveva rimediato una lesione muscolare con il Verona ma aveva anche stupito tutti illudendo di poter essere convocato contro i partenopei, salvo poi non svolgere l'allenamento di rifinitura. Questa mattina Leiva si è presentato in clinica Paideia per sottoporsi a dei controlli medici che permetteranno di capire con più precisione quali saranno i tempi di recupero del brasiliano.