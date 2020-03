Lazio, Luis Alberto a un passo dal rinnovo: pronto ingaggio da top player

Il mondo del calcio - e non solo - è paralizzato dall'emergenza legata al coronavirus, ma la Lazio pianifica il futuro: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, è vicinissimo il rinnovo di Luis Alberto con il club biancoceleste. Si è rinnovata l'intesa, anche se solo telefonica per forza di cose, tra Igli Tare e i manager spagnoli del giocatore: una trattativa che scorre velocemente grazie alla volontà comune delle parti di proseguire insieme e che porterà il contratto di Luis Alberto fino al 2025. Riconosciuto inoltre, giustamente, un ingaggio da top player all'interno della rosa: 3,5 milioni a stagione, a fronte degli 1,8 milioni attualmente percepiti. Si va inoltre verso dei bonus legati agli assist, la vera specialità del Mago di San José del Valle. I tempi di firma e annuncio sono difficili da stabilire in un momento così complicato, ma l'intesa c'è: Lazio e Luis Alberto vogliono proseguire ancora insieme.

