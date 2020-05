Lazio, Luis Alberto: "Calcio italiano difensivo? È una bugia. Sul confronto con Ronaldo..."

Luis Alberto, in una diretta Instagram con il comico e attore spagnolo Manolo Morera, si è espresso anche sul calcio italiano: "Dicono che il calcio italiano sia difensivo, è una bugia. C'è l'Atalanta che gioca molto bene, anche il Napoli ai tempi di Sarri. Ora sta crescendo ancora di più, come se stesse tornando l’epoca ‘dorata’. I tifosi pagano il prezzo del biglietto, e devono assistere a uno spettacolo. Monumenti di Roma? Sono un po’ un disastro per visitare le città, anche quando sono andato a Parigi, ho visitato la Tour Eiffel e poco di più. Voglio andare a New York, è l’unica città che forse visiterei a fondo".

CONFRONTO CON CR7 - "Il confronto con CR7? Abbiamo vinto entrambe le volte. È da ammirare, tutto quello che ha ottenuto se l’è guadagnato, non gli hanno regalano nulla, è puro lavoro. Messi secondo me è il migliore, ma Cristiano ha una mentalità vincente. Ha vinto tutto, e continua a lavorare per vincere altro. È la mentalità che l’ha portato fin qui. I gol più belli fatti con la Lazio? Direi quello contro la Spal, ne ho fatto uno che mi è piaciuto anche contro il Sassuolo".

LA SITUAZIONE IN ITALIA - "La situazione in Italia sta migliorando, anche se in maniera più lenta rispetto alla Spagna. La gente è tornata in strada, ma ad esempio alcuni negozi sono ancora chiusi. Abbiamo iniziato gli allenamenti individuali: i campi sono separati, stiamo facendo un pò di corsa e palestra, e poi tocchiamo il pallone. Ci alterniamo in quattro gruppi, domani mi tocca andare la mattina. Il calcio non siamo solo noi giocatori, ma moltissima altra gente: i giardinieri, i fisioterapisti, i fotografi".

Coronavirus, sei positivi nella Fiorentina: scatta isolamento e quarantena

Lazio, Marusic: "Felice di essere tornato a Formello, pronti a ripartire"

TORNA ALLA HOMEPAGE