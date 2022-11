Lazio, Luis Alberto non ha alibi: contro la Roma vuole ripetersi

TUTTOmercatoWEB.com

Inizia la settimana del derby e i tifosi di Lazio e Roma sono già in trepidazione. Tra assenze, infortuni, sarà una stracittadina molto particolare. L'ammonizione rifilata a Milinkovic da Manganiello non ha però spezzato gli animi anzi, i tifosi della Lazio sono ancora più inferociti per un senso di ingiustizia che, dalle sensazioni a Roma, non tramonterà in poco tempo. Giovedì a Rotterdam, per la partita contro il Feyenoord, decisiva in chiave qualificazione agli ottavi, Luis Alberto dovrebbe ancora partire dalla panchina, proprio per non rischiarlo in vista della sfida con la Roma. Il numero 10 biancoceleste dopo il problema all'anca, non è ancora al 100%, motivo per cui è uscito contro la Salernitana a gara in corso, per Milinkovic. Ecco che allora, per il derby della Capitale, senza Sergej e Immobile - serve un miracolo per domenica - sarà lui a caricarsi la Lazio sulle spalle. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, contro la Roma, Luis Alberto ha segnato 3 gol (solo alla Fiorentina ne ha realizzati di più). Non solo, il Mago ha sempre segnato nei derby d’andata. Dunque, non un semplice fattore emotivo, la Lazio conterà su di lui anche sul suo estro e le pure "pazzie" in mezzo al campo. Un motivo in più per tornare al 100% perché a Roma, le sue magie sono all'ordine del giorno.