Lazio, Luis Alberto polemico sui social: "Fingere..." - FOTO

E' un periodo complicato questo per la Lazio. Le indagini in corso per la questione tamponi sono sempre al centro dell'attenzione anche se oggi è comunque un giorno da ricordare per il club che per la prima volta nella sua storia ha presentato l'aereo privato che permetterà a squadra e staff di spostarsi autonomamente per ogni trasferta. Per questo come un fulmine a ciel sereno è arrivato un post polemico di Luis Alberto che su Instagram scrive: "Molto bello, ma quando ci occupiamo di quello che c'è dentro? Fingere...", con tanto di emoji arrabbiata. Non è specificato nè chiaro a chi sia rivolta questa frecciata dello spagnolo se si riferisca a qualcuno in particolare o se ci sia polemica con il club anche se sarebbe curioso visto che il Mago ha da poco rinnovato il suo contratto per proseguire il suo rapporto con la Lazio.

