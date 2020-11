Lazio, Luis Alberto punito: maxi multa, rischia per Crotone. E l'Everton ci pensa...

Che non sarebbe bastato quel messaggio di scuse era scontato. La vicenda Luis Alberto da adesso in poi sarà gestita internamente, basta uscite a vuoto. La dirigenza della Lazio sta pensando quali misure adottare. Non c'è dubbio che arriverà una maxi multa: si parla di una cifra tra i 50 e i 70 mila euro. Ma non solo. Il calciatore spagnolo rischia anche l'esclusione per la trasferta di Crotone. Nonostante Inzaghi stia provando a fare da mediatore, Lotito è intenzionato a utilizzare il pugno di ferro. Soprattutto perché, a quanto pare, la società avrebbe pagato gli ingaggi restanti della stagione 2019/2020, così come il rateo mensile di giugno e i premi individuali. Mancherebbero solo il bonus della Champions, ma c'è tempo fino al 1 dicembre.

MERCATO - Ma le ripercussioni per le esternazioni sull'aereo della Lazio potrebbero essere più pesanti. Il presidente biancoceleste sarebbe stanco dell'atteggiamento di Luis Alberto, che non è la prima volta che si ritrova a far parlare di sé per delle polemiche sterili. Secondo quanto rivelato da Il Tempo, infatti, non sarebbe da escludere un'eventuale cessione dello spagnolo. Sulle sue tracce ci sarebbe l'Everton di Ancelotti, che lo vorrebbe riportare a Liverpool, stavolta sponda blù, già nel mese di gennaio. Difficile pensare che la Lazio se ne privi a metà stagione, ma con l'offerta giusta Lotito potrebbe farci più di un pensierino. Per il mese di giugno poi c'è sempre l'ipotesi ritorno a Siviglia, ma è ancora presto per certi scenari.

