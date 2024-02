Lazio, Maresca punito da Rocchi? La decisione in vista della prossima giornata

TUTTOmercatoWEB.com

Fabio Maresca starà fermo un turno. Questo è l'esito che emerge dalle designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata di Serie A. Il direttore di gara della partita tra Lazio e Bologna, terminata 1-2 per i falsinei tra le molteplici polemiche biancocelesti dovute a un arbitraggio quanto meno rivedibile, non dirigerà nessuna partita questo weekend ne in Serie A, tanto meno in Serie B. Non è ancora chiaro se si tratti di una bocciatura per la gara di domenica, ma quel che sorprende è che un arbitro di prima fascia come Maresca, presenza costante sui campi italiani, resterà a casa proprio dopo un match in cui è stato protagonista in negativo.