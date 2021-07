Lazio, Martusciello: "Bertini mi ha colpito. Mister entusiasta come non lo vedevo da tempo"

Ultimi giorni di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio di Maurizio Sarri. Nella mattina di oggi, al termine della seduta di allenamento, il vice del tecnico toscano Giovanni Martusciello è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “C’è grande empatia tra noi dello staff e i giocatori. Questi sono momenti importanti e non ci possiamo lamentare di nulla, c’è un po’ di difficoltà iniziale ma le cose andranno sicuramente a migliorare. Siamo molto contenti e molto colpiti anche dall’atteggiamento dei tifosi qui all’esterno. A pranzo e a cena parliamo spesso dell’affetto dei tifosi, delle famiglie e dei bambini che sono venute fino qui. Questa cosa ti mette in pace con quelli che sono i valori dello sport, mi auguro che anche a Roma ci sarà lo stesso atteggiamento".

RITIRO - "Per quello che è il modo di lavorare di Sarri ci vuole tempo per assimilare alcuni concetti, c'è bisogno di lavoro e in queste due settimane si è fatto questo. I ragazzi hanno delle abitudini di quattro cinque anni non è semplice per loro ma con la pazienza e il modo di fare del mister perfezioneranno gli automatismi che il tecnico vuole. La disponibilità è quello che ci ha colpito di più quando, c’è questo aspetto vengono tutti presi come esempio perché tutti sono concentrati ad andare incontro alle esigenze dell’allenatore".

MORO E ROMERO - "Qui si parla di due giovani che hanno ottime qualità tecniche, chiaro che il tempo dirà se poi possono ambire ad una carriera importante. I passaggi non sono così lineari, gli eventi possono causare delle frenate ma ci hanno colpito i ragazzi e tra loro menzionerei anche Bertini. Un giocatore che mi ha colpito in maniera favorevole è proprio lui".

SARRI - "Sarri ha strutturato la sua carriera con il suo modo di allenare e modo di fare già da quando sedeva sulla panchina dell’Empoli. L’unica strada che conosciamo è questa. All’inizio anche io ho avuto difficoltà quando sono diventato suo collaboratore quindi capisco cosa provano i giocatori. Fare il tecnico richiede grande responsabilità, la figura di collaboratore è quella che consiglia, l’allenatore è quello che ascolta e che ha la responsabilità di far andare trenta teste diverse nella stessa direzione".

IMMOBILE - "Immobile è un giocatore straordinario e ha caratteristiche differenti da molti attaccanti, da profondità è continuo nelle pressioni, il gol è solo una conseguenza. La Lazio è una squadra che ha fatto molto bene, si cercherà di non snaturare le caratteristiche dei singoli. A noi un giocatore come Immobile ci fa comodo per la sua forza, la sua duttilità ma alla fine l’importante è che si vincano le partite".

DIFESA - "La difesa sta lavorando bene, qui si tocca un argomento molto lungo perché questa è una squadra che ha giocato con una linea a tre e ora si trova su una linea a quattro ma il punto è cercare di fargli levare di dosso l’avversario, non bisogna dipendere dagli avversari questo è il messaggio che stiamo cercando di trasmettere ai ragazzi. Sui portieri dico che il portiere deve saper parare, la costruzione dal basso può eludere gli avversari ed è importante, si lavora anche in questa direzione".

HYSAJ E REINA - "Sicuramente è importante averli in squadra perché conoscono quelle che sono le direttive, sono aspetti favorevoli e possono accelerare il percorso di crescita. Ben vengano giocatori che hanno già un’attitudine in questo senso".

LEIVA – “Chi fa quel ruolo deve avere un’intelligenza superiore agli altri, porta equilibrio alla squadra. Tocca tanti palloni e chiaramente chiude le linee di passaggio cercando di essere più stretto possibile. È un ruolo determinate e lui come Cataldi e Escalante potranno sicuramente darci una mano in gara”:

EMPOLI – “All'esordio feci gol proprio alla Lazio che all'epoca era una squadra fortissima. E' è stato un gol che mi ha fatto conoscere, la Lazio è rimasta una cosa molto particolare, bella e porterò per sempre con me questa emozione”.

PADOVA – “Queste sono gare non falsate ma che ti permettono di sbagliare, anzi ben vengano gli errori. Ci si aspetta un miglioramento che sicuramente accadrà. Vedo bene il mister, lo sento entusiasta e questo è grazie ai ragazzi e ai tifosi che vengono al mattino anche quando c’è cattivo tempo e ci fanno sentire in compagnia e tutto questo aumenta l’armonia”.

