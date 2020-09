Lazio, Marusic on fire: numeri al top per un 2020 da applausi

Colui che non ti aspetti, eccolo qua Adam Marusic il vero protagonista del match di ieri. Piede caldo, due assist al bacio uno per Lazzari e uno per Immobile e uno dei migliori della squadra di Inzaghi. Sulla fascia sinistra fa quello che vuole, imposta, va sul fondo, gioca e lo fa bene forse meglio di quanto ci si attendeva da lui. Il mister lo ha schierato perché non avrebbe potuto fare altrimenti vista l'assenza di Lukaku e quella di Fares non ancora tesserato ufficialmente. Eppure il 2019 per Marusic è stato un anno da incubo: problemi fisici continui. scarsa forma, poca convinzione nelle gare che ha giocato, insomma non certo un biglietto da visita esaltante. Nel 2020 però è rinato e lo aveva già dimostrato nel finale di stagione che aveva concluso proprio servendo un assist a Ciro Immobile nell'ultima di campionato contro il Napoli. Negli occhi di tutti è rimasta anche la progressione e la splendida rete contro il Genoa del febbraio scorso. L'assenza di Lulic unita a quella degli altri compagni di reparto ha fatto tremare l'ambiente, così come le prove dello scorso anno con Jony a sinistra, da ieri invece c'è la certezza che anche il numero 77 possa dire la sua in questa stagione. Il maledetto coronavirus ha forse cambiato le sorti delle aquile e il montenegrino spera di riprendersi con gli interessi tutto quello che gli è stato portato via. I numeri del match sono tutti dalla sua parte, come riportato Lazio Page: 4 passaggi chiave, oltre ai 2 assit, 77 tocchi e l'86% dei passaggi completati sinonimo di precisione ed efficacia. E ancora: 1 duello aereo vinto, 1 tackle vinto e l'80% di di palloni lunghi intercettati. Numeri che parlano di ripresa e di rinascita, la Lazio può contare su un rinforzo in più.