Lazio, Maximiano e Marcos Antonio: 20 milioni in due, ma la spesa non vale la resa

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Acquistati per essere titolari e invece Maximiano e Marcos Antonio stanno lì, fermi in panchina ad aspettare un'occasione. Come ricorda la rassegna di Radiosei, per il primo sono stati spesi ben 10 milioni, per il secondo invece 8 milioni + 2 di bonus. Venti milioni per due riserve che, con probabilità, in estate potrebbero già salutare la Capitale. Tutto molto diverso rispetto agli altri acquisti, tutti ormai fondamentali nella rosa di mister Sarri, da Provedel a Vecino, da Romagnoli a Casale. Meno utilizzati ma comunque apprezzatissimi dal tecnico toscano anche Cancellieri e Gila.