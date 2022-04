Lazio-Milan, contestazione in corso: Olimpico consegnato ai rossoneri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - E' una gara all'Olimpico ma sarà come giocarla in trasferta. Lazio-Milan si preannuncia un match davvero particolare. La contestazione della tifoseria laziale contro Lotito e il caro prezzi è in corso. La maggioranza del tifo organizzato biancoceleste non sarà presenti sugli spalti per supportare la squadra. Lo farà nelle ore antecedenti alla partita tra Ponte Milivio e subito fuori dallo stadio. Appena 19 mila biglietti venduti per una sfida in cui la Lazio si gioca tantissimo. Allo sciopero della Curva Nord si è unito il Sodalizio della Tevere. L'Olimpico verrà praticamente consegnato ai tifosi rossoneri che suoneranno la carica in un momento delicato della stagione per Giroud e compagni. Circa 9000 tifosi del Diavolo tra Curva Sud e Distinti, più tutti quelli sparsi negli altri settori. Lazio-Milan in un clima quasi surreale.