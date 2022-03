Lazio, Milinkovic non preoccupa: l'esito degli esami

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un forte colpo quello per Sergej Milinkovic-Savic. Nel match contro la Roma il Sergente era uscito fuori dal rettangolo verde acciaccato, sentiva un dolore forte e credeva di essersi rotto il naso dopo la sbracciata di Ibañez ricevuta sul naso. Sergej è volato alla volta di Belgrado per rispondere agli impegni della Serbia e proprio lì è stato sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dalle visite di controllo è emerso che non c'è niente di rotto, non ha riportato fratture al setto nasale. Gli accertamenti svolti in patria hanno evidenziato un problema in via di risoluzione, senza dover ricorrere all'uso di una mascherina protettiva. Operazione scongiurata dunque per Milinkovic, nessuno stop, nessuna preoccupazione.