Lazio, mistero Luis Alberto. L'agente: "Non ci sono le condizioni per andare via"

Si infittisce il caso Luis Alberto. Come vi abbiamo raccontato, da tempo lo spagnolo avrebbe chiesto la cessione alla Lazio. Su di lui più di tutti si è mosso l'Al-Duhail, che è attualmente in trattativa con la società biancoceleste per trovare un accordo sulle cifre dell'affare. L'offerta sarebbe di 10 milioni di euro senza bonus e la chiusura sembra essere molto vicina. Ma le ultime dichiarazioni del suo agente Alvaro Torres, oltre a quelle già riportate di Miguel Alfaro, potrebbe rimettere tutto in discussione. Ai taccuini de Il Corriere della Sera, infatti, ha detto: "Allo stato attuale resterà alla Lazio. Viste le richieste non ci sono le condizioni per andar via. Poco male, lui a Roma sta bene". Semplice gioco delle parti o circostanze in divenire che potrebbero stravolgere la situazione? Si potrebbe aprire uno scenario insperato e praticamente impossibile fino a qualche giorno fa. Chissà poi se la possibilità di avere un nuovo allenatore in panchina, visto il futuro fortemente in bilico di Igor Tudor, potrebbe portare Luis Alberto a riconsiderare il progetto Lazio.