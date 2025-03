Lazio, nei prossimi giorni il confronto tra Lotito e la squadra: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È tempo di confronti in casa Lazio. La sconfitta per 5-0 contro il Bologna non è stata ancora elaborata a causa della sosta per le Nazionali, con diversi calciatori biancocelesti che sono partiti e tornati solo in queste ore. Nei giorni scorsi, dunque, Baroni non ha avuto la squadra al completo per preparare la sfida contro il Torino di lunedì 31 marzo, ma ha approfittato della settimana per confrontarsi con il ds Fabiani.

Secondo quanto scrive Il Messaggero, il tecnico stava aspettando che tutti rientrassero alla base per analizzare quanto accaduto in Emilia Romagna e nei prossimi giorni potrebbe intervenire anche Lotito. Stando al quotidiano romano, prima della sfida contro il Toro, probabilmente domenica, il presidente vorrebbe tenere un discorso motivazionale ai suoi in vista del rush finale per la qualificazione in Champions League.

Guardando la classifica, la Lazio è ancora in corsa, ma le concorrenti che sembravano lontane si sono avvicinate vertiginosamente e non sono ammessi altri errori. In alternativa c'è la strada della vittoria dell'Europa League, ma guai a darla per scontata.