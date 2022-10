Lazio, news Immobile. Il dott. Lovati: "Vi dico quando rientra Ciro"

Il dottore ed ex responsabile ortopedico della Lazio ha parlato dell'infortunio del capitano in esclusiva ai nostri microfoni

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

L’infortunio di Ciro Immobile è l’argomento più caldo delle ultime ore in casa Lazio. Il capitano si è fermato durante il match con l’Udinese e le sue condizioni destano grande preoccupazione nell’ambiente. Il club, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che si tratta di una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Resta da capire quanto il miglior marcatore della storia biancoceleste dovrà restare lontano dal rettangolo verde di gioco. Una prima ipotesi è stata fatta dal dottore ed ex responsabile ortopedico della Lazio, Stefano Lovati intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: “Dire le tempistiche senza aver visto la risonanza magnetica e il giocatore non è semplice. Una lesione di medio grado è molto vaga come cosa. Almeno tre quattro settimane grossomodo, dipende molto dalla zona, se è il muscolo o il passaggio muscolo tendine. Anche questo parametro è importante per capire la tempistica e il recupero. Per una lesione di secondo grado ci vogliono dalle 3 settimane ai 40/45 giorni”.

È un tipo di infortunio dovuto ai sovraccarichi di lavoro o a uno sforzo particolare del muscolo?

“Si, ma non sempre. Sovraccarichi ma anche allungamento o distrazione acuta. Può generarsi da tante dinamiche meccaniche, sia da stress muscolari che da traumi acuti. È una di quelle lesioni molto frequenti nei calciatori”.

