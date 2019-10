Lazio, niente Nazionale per Milinkovic: il serbo resta a Roma

Niente Nazionale per Milinkovic: Sergej resterà a Formello agli ordini di Inzaghi. Il centrocampista della Lazio era stato convocato dal ct della Serbia per i due appuntamenti della sua selezione (contro il Paraguay e nella qualificazione agli Europei contro la Lituania), ma la partenza è stata annullata. Nelle ultime ore, il numero 21 si è goduto i due giorni di riposo che il mister biancoceleste ha concesso alla truppa, insieme alla fidanzata con cui è stato visto in giro per il centro della Capitale. La mancata partenza sarebbe motivata da un problema al dente incorso al Sergente. Nulla di grave, ma comunque un piccolo intoppo che lo ha convinto a restare a Roma.

