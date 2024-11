Lazio, numeri alla mano: contro il Porto è una sfida di altissimo livello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Porto è una sfida quasi dal sapore di Champions, anche perché entrambe mirano a tornare nella competizione più importante del Vecchio Continente. Questa stagione segna una sorta di inizio per entrambe con la squadra di Baroni che a 9 punti e 9 gol messi a segno ha fatto fin qui en-plein.

I NUMERI DEL PORTO - I portoghesi sono a 4 punti dopo 3 turni, ma restano sempre una delle big di quest'Europa. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la quadra di Vitor Bruno ha segnato 7 gol in Europa e in campionato è secondo dietro allo Sporting (27 e 30 punti), ha segnato 27 gol in 10 partite. Attenzione a Omorodion, che in Coppa segna ogni 64’ minuti e vanta una media simile a quella di Castellanos (un gol ogni 69’).

I NUMERI DELLA LAZIO - Il quotidiano sottolinea anche un altro dato interessante: la Lazio è al comando del punteggio per l’80% del tempo giocato in Coppa (compreso il recupero), è sua la percentuale più alta. Solo il Galatasaray ha avuto più occasioni da gol. La squadra di Baroni ha anche colpito 5 pali, più di tutti, e vanta la seconda per percentuale realizzativa (21,95%). Con Castellanos che ha segnato 2 gol, così come Dia e Pedro 2, si può affermare che nessun’altra squadra ha più realizzatori con almeno gol a segno.

I PRECEDENTI - Per la Lazio, contro il Porto, finora sono due pareggi e due sconfitte.

Si ricorda inoltre che agli ottavi accedono le prime otto e si stima che 16-18 punti sia la quota minima per passare.