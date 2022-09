Lazio, numeri da record per Provedel: e se Mancini lo volesse in Nazionale?

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, MILINKOVIC: "SPERAVO DI SEGNARE. CENA CON IMMOBILE? ADESSO GLI DICO…” Al termine del match ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Sergej Milinkovic Savic. Queste le parole del centrocampista: "Speravo di fare un gol perché avevo preparato la maglia per mia sorella che compie gli anni, ma va bene se lo fanno... Al termine del match ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Sergej Milinkovic Savic. Queste le parole del centrocampista: "Speravo di fare un gol perché avevo preparato la maglia per mia sorella che compie gli anni, ma va bene se lo fanno... WEBTV LAZIO - VERONA, CASALE: "ESORDIO DIFFICILE MA IO PENSO SOLO A QUESTA MAGLIA" Un esordio con i fiocchi quello di Nicolò Casale. L’ex Hellas Verona ha messo in campo una buona prestazione difensiva regalando al reparto arretrato molta sicurezza. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la... Un esordio con i fiocchi quello di Nicolò Casale. L’ex Hellas Verona ha messo in campo una buona prestazione difensiva regalando al reparto arretrato molta sicurezza. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la... VOCI DI MERCATO LAZIO, MILINKOVIC VA BLINDATO: INGAGGIO RITOCCATO E CLAUSOLA, MA KEZMAN NON È CONVINTO Le 20.01 di ieri hanno significato due cose, il termine del calciomercato e la conseguente consapevolezza che, per fortuna, Sergej Milinkovic-Savic continuerà a vestire la maglia della sua Lazio. Lotito se l'è tenuto stretto, valutando le offerte arrivate,... Le 20.01 di ieri hanno significato due cose, il termine del calciomercato e la conseguente consapevolezza che, per fortuna, Sergej Milinkovic-Savic continuerà a vestire la maglia della sua Lazio. Lotito se l'è tenuto stretto, valutando le offerte arrivate,...