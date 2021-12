Lazio, nuovo stop per Lotito senatore: Carbone resta in carica

Vincenzo Carbone mantiene la carica di senatore. Nuovo stop, dunque, per Claudio Lotito e per la sua battaglia per un seggio al Senato, iniziata nel 2018 quando il presidente della Lazio si vide sbarrata la corsa verso Palazzo Madama, ma presentò ricorso per un presunto errore nel calcolo dei resti. Decisivo, in tal senso, un ordine del giorno proposto da Loredana De Petris, senatrice di Liberi e Uguali e capogruppo del gruppo Misto, e approvato dall'aula che quindi congela la decisione della Giunta delle elezioni e immunità che nel settembre 2020 aveva riconosciuto lo scranno a Lotito. L'ordine del giorno, passato con 155 sì, 102 no e 4 astenuti, chiede il rinvio del caso alla Giunta per rettificare i dati elettorali di proclamazione dei seggi.

TEMPISTICA. Ora le possibilità sono due: o il caso viene ripescato subito dalla Giunta delle elezioni e immunità del Senato, oppure rimane congelato fino a nuovo ordine. In questo secondo caso è alquanto probabile che si vada oltre l'ormai imminente elezione del presidente della Repubblica. Torna in corsa per il seggio anche Giuseppe De Cristofaro, candidato nel 2018 con Liberi e Uguali, il cui ricorso era stato respinto dalla Giunta nell'agosto 2020. Ed è probabilmente questo il motivo che ha spinto la senatrice De Petris a presentare un ordine del giorno che avesse l'obiettivo di un nuovo passaggio proprio in Giunta.