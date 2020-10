Lazio, ora la priorità è il rinnovo di Inzaghi: incontro programmato

Mercato in entrata terminato, che seppur non accontenta tutti, è ormai alle spalle. Quel che è fatto è fatto, le somme si tireranno più in là. Ora le priorità sono altre, il campo su tutti, ma anche e soprattutto i rinnovi di contratto. A partire da quello di Simone Inzaghi, per il quale la prossima settimana sarebbe previsto un incontro con Lotito, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento, anche se la fumata bianca non è ancora arrivata. L'intesa potrebbe arrivare su una cifra intorno ai 3 milioni di euro e l'aggiunta di qualche bonus. La Lazio vorrebbe estenderlo fino al 2023, ma c'è la possibilità che il tecnico possa preferire fino al 2022. Dopo Inzaghi, sarà la volta poi anche di Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Marusic, i cui contratti scadono nel 2022 e poi Acerbi.

