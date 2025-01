Lazio, ora Patric punta il rientro: Baroni lo aspetta, ecco i tempi

RASSEGNA STAMPA - Si è rivisto Patric. Non ancora in campo, ma a Roma. Il centrale della Lazio infatti è sbarcato ieri sera a Fiumicino dopo aver svolto nuove cure dal professor Cugat a Barcellona. Dovrà tornarci già nel fine settimana, poi, per concludere il suo percorso di terapie iniziate nelle scorse settimane.

Ha scongiurato l'operazione, rischiava di aver già finito la sua stagione. "Tutto bene, ce la faccio, torno il prima possibile", ha detto in esclusiva ai nostri microfoni. Da domani lo spagnolo dovrebbe iniziare a corricchiare in campo. Baroni, se non per la gara contro il Cagliari (3 febbraio), spera di riaverlo almeno per il Monza (9 febbraio).