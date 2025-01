ESCLUSIVA - Lazio, Patric: "Ecco quando tornerò" - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Saverio Cucina - Lalaziosiamonoi.it

Filtra ottimismo per Patric e a dircelo è lui stesso. Il difensore spagnolo, fermo da giorni a causa di un ispessimento al tendine del malleolo è pronto a tornare. Volato in questi giorni a Barcellona per un ulteriore controllo, come abbiamo già riportato, sembrerebbe scongiurata l'operazione, tanto da essere pronto a tornare in gruppo. In questi minuti, la nostra redazione ha pizzicato Patric all'aereoporto di Fiumicino, di ritorno dalla Spagna e proprio ai nostri microfoni ha spiegato: "Tutto bene, ce la faccio, torno il prima possibile".