Lazio, ora tocca a Pereira! Il brasiliano prepara i grandi colpi

Potrebbe toccare nuovamente a lui dal 1' domani pomeriggio. Andreas Pereira si scalda in vista della partita con l'Udinese. Nell'unico match in cui è sceso da titolare in campionato (a Torino) ha fatto gol, ora il brasiliano vuole cominciare a dare continuità alle buone prestazioni. Arrivato a Roma senza preparazione atletica, Pereira è rimasto subito ammaliato dalla Capitale. Non ha esitato a dire di "sì" appena ricevuta la proposta biancoceleste, e prima ancora di firmare si era già andato a studiare i calciatori migliori della Lazo degli ultimi 25 anni. Come riporta la rassegna di Radiosei, la preparazione sulla storia del club non mancava.

Domani, contro l'Udinese, potrebbe toccare nuovamente a lui da titolare. Pereira, che ha un seguito straordinario sui social: 2,4 milioni di followers (che sono il doppio rispetto a Immobile) ora vuole farsi seguire anche sul campo. Da mezzala, trequartista o seconda punta: poco importa la posizione, quel che conta è ritagliarsi un posto importante nella sua nuova avventura alla Lazio.