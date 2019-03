Lazio, parla Murgia: "Alla Spal sono rinato. Io ancora a Roma? Vedremo, voglio giocare"

È diventato una sicurezza del centrocampo della Spal Alessandro Murgia, partito in prestito dopo che alla Lazio nella prima parte della stagione attuale era riuscito a centrare una sola presenza in campionato contro il Frosinone, per di più di otto minuti, e tre in Europa League di cui due a qualificazione ottenuta nel girone. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, a distanza di un paio di mesi dal prestito Murgia è davvero rinato: "Mi sento come uno che si è ritrovato, ne avevo bisogno. Mi serve il campo per misurarmi, per sapere se sto facendo bene. Perché sono molto autocritico e ho cominciato a pensare agli errori che avrò sicuramente commesso io. Poi ci sono le scelte dell'allenatore, la concorrenza a metà campo, con la società abbiamo valutato che fosse il percorso più giusto". Una titolarità necessaria anche per avere continuità con la Nazionale Under 21, con l'Europeo di categoria che si avvicina. E sul proprio futuro, Murgia non si sbilancia: "Non lo so, ora non ci penso davvero, a fine stagione vedremo. La Lazio risponde all'ambizione che è in me, ma voglio anche giocare". Non vuole neanche essere ricordato solo per il gol in Supercoppa, Alessandro Murgia è un giocatore ambizioso. Basterà per la Lazio?

RINNOVO LEIVA, TUTTO FATTO

"LAZOVIC E SANABRIA ALLA LAZIO, SI PUO' FARE"

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE