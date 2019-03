Lazio, Leiva firma il rinnovo: in biancoceleste fino al 2022

Un rinnovo lampo quello di Lucas Leiva con la Lazio, spinto forse dalla sosta di campionato e a quanto pare già cosa fatta. Si attendeva un incontro tra società e agenti del giocatore per l'inizio della settimana ma, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Leiva avrebbe già firmato l'accordo per il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2020, posticipandone il termine al 2022. Un riconoscimento che va anche oltre a quanto prospettato inizialmente, quando si parlava di una trattativa sulla base di un rinnovo di un anno, e che porta con sé anche un aumento dell'ingaggio a 2,2 milioni di euro a stagione contro i 2 milioni percepiti attualmente. Manca solo l'annuncio, l'accordo sarà ufficializzato quando saranno concordate le commissioni legate all'operazione, non dovrebbero esserci intoppi: Leiva continuerà ad essere un giocatore della Lazio per i prossimi tre anni.

