Lazio, Pedro sa quando colpire: un fenomeno dell'incisività

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella vittoria per 0-2 contro il Monza, Pedro ha segnato la rete numero 7 in questa stagione. La leggenda del calcio spagnolo, ed europeo, si avvicina ai numeri dello scorso anno quando, alle prime apparizioni con la maglia della Lazio, ha realizzato 10 gol. Quello che impressiona, andando ad analizzare più nel dettaglio le sue reti, non sono solo le capacità tecniche espresse sotto porta: ma soprattutto l'incisività delle marcature.

Già la scorsa stagione, infatti, la Lazio è riuscita a ottenere 21 punti grazie all'ausilio dei gol realizzati da Pedro, numero sul quale sembra orientato anche in questa stagione. Tornato a disposizione di Sarri dopo l'infortunio di inizio campionato, le 7 reti del fuoriclasse spagnolo hanno portato 14 punti tra Serie A ed Europa League, per un totale di 35 punti in un anno e mezzo (77 partite giocate).

Nelle due stagioni in biancoceleste, su 17 marcature totali, solo in due occasioni Pedro non è stato decisivo per il risultato: contro il Napoli nel 2012/2022 e contro l'AZ Alkmaar in Conference League nell'annata ancora in corso. In attesa di novità sul fronte rinnovo, questi numeri rendono ancora più semplice comprendere il motivo per cui Sarri spinga per trattenere il suo pupillo almeno per un altro anno.