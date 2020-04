Lazio, quanto sono costati i nuovi acquisti? Lazzari sul podio dell'era Lotito

La relazione semestrale pubblicata dalla Lazio, scioglie dubbi e svela curiosità su quelle che sono state le spese effettive della società biancoceleste nell'ultima campagna acquisti. In cima alla voce uscite, si trova Manuel Lazzari, che in totale è costato ben 17,7 milioni di euro, comprensivi della valutazione del cartellino di Murgia, da 4 milioni di euro. L'esterno della Spal, diventa quindi il terzo acquisto più oneroso dell'era Lotito dopo Zarate (23 milioni) e Correa (15,5+3 di bonus).



GLI ALTRI - La Lazio ha investito sul mercato 34,8 milioni di euro. Confermato il costo del cartellino di Vavro, pagato ben 10,5 milioni, Jony, svincolato dal Malaga, è stato invece capitalizzato per 1,4 milioni. A questi si aggiungono anche i 6 milioni versati al Barcellona per assicurarsi il cartellino del baby-talento Raul Moro, nel quale Tare crede fortemente. Ci sono infine i 3,1 milioni spesi per calciatori poi girati in prestito alla Salernitana. Si tatta di Dzicdzek (2,1) e Kiyine (1). A riequilibrare tutto ci ha pensato Mendes, che è riuscito a cedere al Wolverhampton i suoi assistiti Pedron Neto e Bruno Jordao per una cifra complessiva di 26,8 milioni, una plusvalenza da 10,5.



