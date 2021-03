Lazio, Radu: “Importante non subire gol. Record? Non pensavo di arrivare così lontano”

Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per anaizzare la il successo della Lazio sul campo dell'Udinese: "Record di presenze? Non pensavo di arrivare così lontano. Ho proseguito partita dopo partita. Sono 13 anni che gioco e ancora ce la faccio. Ho un po’ di raffreddore ma ho tanta benzina nelle gambe. Tutte le partite per me sono state particolari. Ogni gara ha le sue emozioni e una storia. Mi tengo strette tutte le 401 partite con la Lazio. Se ne devo scegliere una scelgo la finale di Coppa Italia nel 2013. Udinese? Sono stati due tempi molto diversi. Il primo l’abbiamo controllato molto bene. Nel secondo ci hanno messo un po’ in difficoltà. Abbiamo sofferto ma non abbiamo subito gol. Ci portiamo tre punti a casa e siamo molto contenti".