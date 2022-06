Lazio - Radu l'amore continua: sarà l'ultima bandiera della Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un altro anno insieme, un altro anno d'amore. La Lazio e Stefan Radu hanno attraversato tante tempeste in questi quindici anni ma ne sono usciti sempre più forti di prima e sono pronti ad affrontare un'altra stagione. Il difensore sarà l'ultima bandiera in Serie A: davanti a lui come numero di presenze con la stessa maglia c'erano solo Chiellini della Juventus e Magnanelli del Sassuolo ma entrambi hanno salutato i rispettivi club.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Radu continuerà ad essere punto di riferimento nello spogliatoio e all'occorrenza, come è accaduto anche quest'anno, in campo. Nonostante con l'arrivo di Sarri il suo ruolo sia cambiato in modo importante Stefan si è messo al servizio del tecnico e ha portato a casa un bottino di 681 minuti, che sarebbero potuti essere di più se non fosse stato colpito dalla fascite plantare, aggiungendo 12 partite al suo record che ne conta 424 con l'aquila sul petto.

Salvo colpi di scena quindi tra la Lazio e Radu si proseguirà anche nella prossima stagione : il contratto, a causa dell'indice di liquidità, verrà però depositato a luglio.