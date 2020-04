Lazio, ripresa il 20 maggio? Ecco come cambierebbe il calendario

"Le prime partite potrebbero esserci già il 20 maggio", così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che apre alla possibilità di tornare a giocare tra meno di due mesi. Se così fosse, si cercherà di terminare la Serie A entro il 30 giugno, senza dover ricorrere alla proroga dei contratti in scadenza. La stagione sarebbe salva, seppur fortemente condizionata. Al di là delle 12 giornate di campionato da svolgere, poi, va ricordato che sul tavolo della Lega resta la questione delle 4 partite non disputate al 25esimo turno: Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Difficile pronosticare la data, verosimilmente non appena riprenderà l’attività, certamente non in coda. Iniziando da mercoledì 20 maggio, e giocando ogni tre giorni (weekend e turni infrasettimanali), ci sarebbe margine per terminare il campionato il 28 di giugno.

SERIE A, COME CAMBIA IL CALENDARIO

27esima giornata

- Atalanta-Lazio (20/21 maggio)

28esima giornata

- Lazio-Fiorentina (23/24 maggio)

29esima giornata

- Torino-Lazio (27/28 maggio)

30esima giornata

- Lazio-Milan (30/31 maggio)

31esima giornata

- Lecce-Lazio (3/4 giugno)

32esima giornata

- Lazio-Sassuolo (6-7 giugno)

33esima giornata

- Udinese-Lazio (10/11 giugno)

34esima giornata

- Juventus-Lazio (13/14 giugno)

35esima giornata

- Lazio-Cagliari (17/18 giugno)

36esima giornata

- Verona-Lazio (20/21 giugno)

37esima giornata

- Lazio-Brescia (24/25 giugno)

38esima giornata

- Napoli-Lazio (27/28 giugno)

Pubblicato ieri alle 19:30