Lazio, ritiro più breve per le nazionali: Inzaghi spera nell'arrivo di Correa & Co.

Per alcuni giocatori della Lazio il ritiro di Auronzo di Cadore sarà più breve. Si tratta di Acerbi, Immobile, Strakosha, Armini e Badelj, che lasceranno in anticipo il paese delle Tre Cime di Lavaredo per raggiungere le rispettive Nazionali. Discorso diverso per Marusic e Milinkovic: la dirigenza biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha strappato l'ok per farli rimanere nonostante i loro nomi fossero presenti nelle liste di Serbia e Montenegro. Tuttavia, essendo extracomunitari, avrebbero avuto dei problemi a rientrare in Italia dopo le gare internazionali.

CHI PARTE E CHI ARRIVA - Inzaghi spera nella rotta inversa, dunque nell'arrivo in Veneto dei calciatori fermi a Roma. Si tratta di Adekanye, Akpa Akpro e Correa, quest'ultimo entrato a contatto con persone positive al Coronavirus. Non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte del club, ma già domani potrebbero raggiungere i compagni. Sono risultati negativi, ma con anticorpi IgM alterati. Nella giornata di ieri hanno svolto un nuovo tampone: appena arriveranno i risultati si comprenderà se sarà possibile aggregarli. Nelle prossime ore, infine, si aggiungerà al gruppo che sta lavorando allo 'Zandegiacomo', il preparatore dei portieri Zappalà.

