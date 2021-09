Lazio - Roma, contatto Zaniolo-Hysaj: la spiegazione di Guida

All'indomani brucia ancora. È lava incandescente dentro lo stomaco, qualcuno grida addirittura allo scandalo. Le dichiarazioni di Mourinho, al limite della crisi di nervi, riguardo l'arbitraggio di Guida, hanno richiesto una notevole quantità di inchiostro. Eppure la spiegazione è abbastanza semplice. A darla era stato proprio il direttore di gara a El Shaarawy che, a pochi istanti dall'inizio del secondo tempo, stava chiedendo lumi sull'episodio 'incriminato'. “A parte che era fuorigioco (di Zaniolo, ndr.), ma per me non era rigore”, le parole del fischietto di Torre Annunziata all'attaccante giallorosso, facilmente recuperabili sull'app di Dazn (vi mettiamo la foto a fine articolo per aiutarvi). Sia chiaro, lungi da noi voler giustificare l'operato di Guida. Anzi, è vero che arbitro e Var non siano stati all'altezza: inspiegabile infatti come si possa nella ripresa concedere il rigore alla Roma, con Zaniolo che allarga vistosamente la gamba sinistra per cercare un contatto (comunque irrisorio) con Akpa Akpro e indurre l'arbitro all'errore. Irrati da protocollo sarebbe dovuto intervenire. Episodio che riapre una partita altrimenti chiusa. Per non parlare della decisione di Guida di graziare Rui Patricio nell'intervento killer su Milinkovic in occasione del vantaggio laziale. Solo giallo. A proposito di superiorità numerica, erano passati appena 10 minuti. Va bene concentrarsi sugli errori arbitrali, ma almeno fatelo con cognizione di causa.