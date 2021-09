Lazio - Roma, scelto l'arbitro che dirigerà la sfida: i precedenti con i biancocelesti

Sul sito dell'AIA sono state appena pubblicate le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Il derby sarà diretto da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti, mentre il quarto uomo sarà Di Bello. Irrati è stato scelto come Var, mentre Longo sarà l'Avar.

I PRECEDENTI - Marzo Guida ha diretto i biancocelesti in ventuno occasioni, otto delle quali sono terminate con la loro vittoria. Sei gare si sono concluse in pareggio, mentre sette volte è arrivata la sconfitta. È dal 4 ottobre del 2020 che il fischietto campano non viene designato per una partita della Lazio. Si trattava del match contro Inter, finito in pareggio per 1 a 1 grazie alle reti di Milinkovic e Lautaro Martinez. L'arbitro classe '81, oltre a dirigere la vittoria capitolina contro la Fiorentina del 27 ottobre 2019, venne scelto anche per il derby del 1° settembre 2019. In quel caso arrivò il pareggio, ancora per 1 a 1: sul tabellino le firme di Kolarov e Luis Alberto. L'ultima sconfitta, infine, quella contro la Spal del 3 aprile 2019.

Di seguito le designazioni di tutte le sfide in programma:

EMPOLI – BOLOGNA h. 15.00

GIACOMELLI

PASSERI – SECHI

IV: MINELLI

VAR: MARIANI

AVAR: MARCHETTI



GENOA – H. VERONA Sabato 25/09 h. 20.45

DOVERI

CARBONE – DI GIOIA

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO



INTER – ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00

MARESCA

COLAROSSI – PRENNA

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: RANGHETTI



JUVENTUS – SAMPDORIA h. 12.30

AYROLDI

DI VUOLO – LOMBARDI

IV: CAMPLONE

VAR: ORSATO

AVAR: TEGONI



LAZIO – ROMA h. 18.00

GUIDA

MELI – PERETTI

IV: DI BELLO

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO



NAPOLI – CAGLIARI h. 20.45

PICCININI

VIVENZI – ROSSI M.

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: DI IORIO



SASSUOLO – SALERNITANA h. 15.00

GIUA

ROSSI C. – MASTRODONATO

IV: ABBATTISTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI



SPEZIA – MILAN Sabato 25/09 h. 15.00

MANGANIELLO

IMPERIALE – VECCHI

IV: MERAVIGLIA

VAR: ORSATO

AVAR: BINDONI



UDINESE – FIORENTINA h. 15.00

GHERSINI

BRESMES – AVALOS

IV: COLOMBO

VAR: PAIRETTO

AVAR: TOLFO



VENEZIA – TORINO Lunedì 27/09 h. 20.45

MAGGIONI

SCARPA – SACCENTI

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI